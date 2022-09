Istat | salgono i prezzi e l’occupazione ma gli under 35 che lavorano sono solo il 22%

(Di martedì 13 settembre 2022) A luglio il potere d’acquisto di chi viene pagato a ore si è ridotto del 6%. Una diminuzione su cui pesano l’inflazione e l’aumento deiche fanno sentire i loro effetti nonostante un incremento delle retribuzioni contrattuali orarie dell’1,2%. Lo fa sapere l’, che evidenzia un aumento degli stipendi dello 0,4% rispetto a giugno. Incrementi simili – 1,2% e 0,5% sul mese precedente –stati registrati per il lavoratori dipendenti. Tutto ciò a fronte di un rigonfiamento deinell’indice generale (Nic) del 9,0% su base annua. L’istituto di statistica conferma che la crescita è dovuta all’aumento del costo dell’energia, che ad agosto ha fatto registrare un +44,9% su base annua. Gli effetti principali si notano sui beni alimentari lavorati (+10,5%) e sui beni durevoli (+3,9%). Rallenta, invece ...

Lo fa sapere l', che evidenzia un aumento degli stipendi dello 0,4% rispetto a giugno. Incrementi simili - 1,2% e 0,5% sul mese precedente - sono stati registrati per il lavoratori dipendenti. ...... solo il 28% degli elettori a basso reddito è andato al seggio, mentre le percentualial 63%... Nella nota mensile, l'preannuncia pure un rallentamento dei ritmi di produzione nei prossimi ...Dopo che i dati di luglio hanno evidenziato il primo calo degli occupati da agosto 2021, l’Istat riassume l’andamento del mercato del lavoro nei tre mesi precedenti. L’aumento tra aprile e giugno è st ...Bisogna andare indietro nel tempo, al Natale del 1985, per ricordare un'inflazione tanto elevata. Dopo quasi quarant'anni, l'impatto sull'economia è pesante, specie per le famiglie meno abbienti che i ...