iOS 16 è finalmente disponibile in Italia: ecco cosa cambia e chi può scaricarlo (Di martedì 13 settembre 2022) Un settembre, come sempre, ricco di novità in casa Apple. Dalla presentazione dei nuovi iPhone 14 alle novità lato software, l'azienda di Cupertino non perde tempo ed è pronta a condividere con il mondo intero le sue novità. iOS 16 disponibile – 13922 www.computermagazine.itLa tabella di marcia ci diceva che, a settembre, avremmo finalmente visto il nuovo OS di iPhone. E così sarà: da ieri, 12 settembre, precisamente alle ore 19:00 Italiane, è disponibile al download l'aggiornamento ad iOS 16. Un update che potremmo definire, per certi versi, rivoluzionario. Sì perché viene, finalmente, data la possibilità agli utenti di effettuare modifiche e personalizzazioni laddove, negli ultimi 15 anni, non è stato minimamente possibile. Per effettuare il download del nuovo iOS 16 basterà ...

piedipalmati : comunque voi impazzite per le nuove funzioni di sfondo di iOS io per la percentuale di batteria visibile finalmente la civiltà!!!!! - nonsaiquesto : IOS 16 É FINALMENTE DISPONIBILE - _geniodelmale : Finalmente, con calma e per piacere, l'app di @FinecoLive non crasha più su iOS 16. - saitokainstorm : comunque l’anno prossimo sono dieci anni da iOS 7 quindi spero si decidano finalmente a fare un minimo di restyling grafico del sistema … - arkoots : oddio hanno finalmente ios 16 ma ho paura di farlo forse aspetto -