Il Var è questione di soldi. Juve-Salernitana gara low cost: 33mila euro e solo 12 telecamere (Di martedì 13 settembre 2022) Ieri l’Aia ha dichiarato che il Var di Juventus-Salernitana non aveva a disposizione le immagini che avrebbero colto Candreva nei pressi del corner a tenere in gioco Bonucci in occasione del gol di Milik. Come è possibile? La Gazzetta dello Sport spiega come funziona il sistema delle telecamere negli stadi di Serie A. Il numero di telecamere a disposizione dipende dall’appeal della gara. Ogni tre anni, al momento della cessione dei diritti tv, la Lega Serie A stila un “regolamento produzioni audiovisive” in cui definisce il numero di telecamere necessarie a coprire le gare. L’ultimo regolamento risale al 6 agosto 2021, per il periodo 2021-24 e prevede che le dieci partite di ogni giornata – spiega la Gazzetta – siano divise in tre gruppi: “nello standard A avranno 18 ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) Ieri l’Aia ha dichiarato che il Var dintus-non aveva a disposizione le immagini che avrebbero colto Candreva nei pressi del corner a tenere in gioco Bonucci in occasione del gol di Milik. Come è possibile? La Gazzetta dello Sport spiega come funziona il sistema dellenegli stadi di Serie A. Il numero dia disposizione dipende dall’appeal della. Ogni tre anni, al momento della cessione dei diritti tv, la Lega Serie A stila un “regolamento produzioni audiovisive” in cui definisce il numero dinecessarie a coprire le gare. L’ultimo regolamento risale al 6 agosto 2021, per il periodo 2021-24 e prevede che le dieci partite di ogni giornata – spiega la Gazzetta – siano divise in tre gruppi: “nello standard A avranno 18 ...

LeMil78 : @capuanogio La Juve dice che la telecamera in questione non era la tattica ma l'occhio di falco, a disposizione del… - Leonard53885852 : @allegriallen @FBiasin @PressingReal Altra cosa, se L'AIA dichiara che non avevano le immagini (guarda caso sempre… - napolista : Il Var è questione di soldi. #JuveSalernitana gara low cost: 33mila euro e solo 12 telecamere La Gazzetta spiega p… - tm_bw : RT @CMercatoNews: ??Massimo #Mauro ha le idee chiare: il Var è stato introdotto per risolvere una volta per tutte la questione #Juve, accus… - delpieristaa91 : @FabDellaValle La questione è che se non hai le immagini non richiami l’arbitro al var.. cosa fai rivedere il nulla? -