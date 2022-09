Il Signore delle Formiche: il film di Gianni Amelio è primo negli incassi (Di martedì 13 settembre 2022) Il Signore delle Formiche, presentato in concorso alla 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, è ufficialmente al primo posto per quanto concerne il box office. Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio, dopo l'ottima accoglienza alla Mostra di Venezia, si è imposto al box office conquistando la prima posizione negli incassi: si tratta di un segnale molto positivo per tutto il cinema italiano ad inizio di una stagione nuova che segue un periodo difficile. La pellicola di Amelio racconta la storia del drammaturgo e poeta Aldo Braibanti che fu condannato a nove anni di reclusione con l'accusa di plagio, per aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 settembre 2022) Il, presentato in concorso alla 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, è ufficialmente alposto per quanto concerne il box office. Ildi, dopo l'ottima accoglienza alla Mostra di Venezia, si è imposto al box office conquistando la prima posizione: si tratta di un segnale molto positivo per tutto il cinema italiano ad inizio di una stagione nuova che segue un periodo difficile. La pellicola diracconta la storia del drammaturgo e poeta Aldo Braibanti che fu condannato a nove anni di reclusione con l'accusa di plagio, per aver sottomesso alla sua volontà, in senso fisico e ...

