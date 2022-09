Il liceo di Bologna che “sequestra” i telefoni ai ragazzi durante le ore di lezione (Di martedì 13 settembre 2022) Avere a portata di mano il proprio smartphone durante le ore di lezione rappresenta una facile “tentazione” al suo utilizzo da parte dei più giovani che, dunque, rischiano di distrarsi e apprendere meno dello stretto necessario. Questo è il motivo che ha spinto una rinomata scuola di Bologna, l’Istituto paritario Malpighi, a optare per una decisione destinata a provocare molte polemiche tra i giovani studenti: lo smartphone deve essere consegnato all’ingresso nella struttura e sarà restituito all’uscita, al termine delle canoniche ore di lezione. Istituto Malpighi di Bologna vieta il possesso del telefono durante le lezioni Il provvedimento è stata annunciato ai giovani studenti bolognesi nella giornata di ieri. Perché mentre nel resto dell’Emilia-Romagna (come previsto dal calendario ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Avere a portata di mano il proprio smartphonele ore dirappresenta una facile “tentazione” al suo utilizzo da parte dei più giovani che, dunque, rischiano di distrarsi e apprendere meno dello stretto necessario. Questo è il motivo che ha spinto una rinomata scuola di, l’Istituto paritario Malpighi, a optare per una decisione destinata a provocare molte polemiche tra i giovani studenti: lo smartphone deve essere consegnato all’ingresso nella struttura e sarà restituito all’uscita, al termine delle canoniche ore di. Istituto Malpighi divieta il possesso del telefonole lezioni Il provvedimento è stata annunciato ai giovani studenti bolognesi nella giornata di ieri. Perché mentre nel resto dell’Emilia-Romagna (come previsto dal calendario ...

neXtquotidiano : Il liceo di #Bologna che “sequestra” i telefoni ai ragazzi durante le ore di lezione - serenel14278447 : Scuola Bologna, il liceo Malpighi vieta il telefonino in classe: sarà restituito solo alla fine delle lezioni ??????… - RedazioneLaNews : Scuola Bologna, il liceo Malpighi vieta il telefonino in classe: sarà restituito solo alla fine delle lezioni - corzunino : Scuola Bologna, il liceo Malpighi vieta il telefonino in classe: sarà restituito solo alla fine delle lezioni… - Nutizieri : Scuola Bologna, il liceo Malpighi vieta il telefonino in classe: sarà restituito solo alla fine delle lezioni… -