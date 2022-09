"Il fascismo...". Floris batte ogni record: attacco alla Meloni dopo 3 secondi (Di martedì 13 settembre 2022) Bastano pochi secondi, pochissimi, a Giovanni Floris per dar contro a Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia nell'ultima puntata di DiMartedì, quella in onda su La7 oggi, martedì 13 settembre. Ancora il "rischio fascimo". La puntata si apre infatti con un intervento di Aldo Cazzullo, fresco di pubblicazione di un libro su Benito Mussolini. "Benvenuti a DiMartedì - esordisce Floris -. Aldo Cazzullo, prego: un libro che rischia di essere molto attuale. Mussolini il capobanda, Mondadori. Ci racconti di che parla?". Queste le primissime parole del conduttore. E insomma, "rischia di essere molto attuale", come a dire che Meloni e FdI possano essere una sorta di riedizione del fascismo. Cazzullo, da par suo, spiega: "Cento anni fa in questi stessi giorni la nostra patria cadeva nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Bastano pochi, pochissimi, a Giovanniper dar contro a Giorgiae Fratelli d'Italia nell'ultima puntata di DiMartedì, quella in onda su La7 oggi, martedì 13 settembre. Ancora il "rischio fascimo". La puntata si apre infatti con un intervento di Aldo Cazzullo, fresco di pubblicazione di un libro su Benito Mussolini. "Benvenuti a DiMartedì - esordisce-. Aldo Cazzullo, prego: un libro che rischia di essere molto attuale. Mussolini il capobanda, Mondadori. Ci racconti di che parla?". Queste le primissime parole del conduttore. E insomma, "rischia di essere molto attuale", come a dire chee FdI possano essere una sorta di riedizione del. Cazzullo, da par suo, spiega: "Cento anni fa in questi stessi giorni la nostra patria cadeva nelle ...

Amilcar39634084 : Floris fa il serio e non essere pagliaccio come tanti....e ricorda che il fascismo non esiste più purtroppo il comu… - giampaolodimet1 : #diMartedí La prima parola Fascismo, schifosamente di parte, Floris senza vergogna aspettiamo il 26 per vedere l effetto che fa. - FilippoCiavagli : @GuidoCrosetto @diMartedi @La7tv Crosetto io non ho mai visto un giornalista più manipolatore e schifoso di Floris,… - Geronim91785350 : @Libero_official Floris,il simbolo del fascismo era il fascio!La fiamma tricolore ce l'hanno anche i carabinieri su… -