House of the Dragon: iniziazione sessuale al femminile (Di martedì 13 settembre 2022) Il quarto episodio dello spin-off del Trono di Spade conferma l'attenzione per i personaggi femminili, mostrando il percorso speculare e complementare di Rhaenyra e Alicent attraverso il loro rapporto col sesso in una società patriarcale. Che ci sia un occhio di riguardo in più per i personaggi femminili in House of the Dragon era già chiaro dal plot e dalla caratterizzazione dei primi episodi, ma il quarto ne dà ulteriore conferma. Non perché Il Trono di Spade peccasse in questo - la società che raccontava era pur sempre d'impostazione patriarcale e medievale - ma perché George R.R. Martin, prima nel romanzo da cui è tratto lo spin-off e poi nella serie vera e propria, che ha supervisionato di prima mano, ha potuto rendere ancora più sfaccettate e complesse le donne di Westeros. Lo ha fatto …

