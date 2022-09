Feels Like UGG: le scarpe comode dell’Autunno 2022 (Di martedì 13 settembre 2022) In vista dell’Autunno 2022, UGG ha diramato una nuova campagna per presentare la collezione Feels Like UGG. Naomi Watanabe, India Graham, Quannah Chasinghorse, Elibeidy, Kiddy Akita Lou, Gillean McLeod e Alexis Ruby formano il cast che ha partecipato alla realizzazione del servizio fotografico per mostrare le calzature. Si tratta di modelli che puntano alla comodità Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 settembre 2022) In vista, UGG ha diramato una nuova campagna per presentare la collezioneUGG. Naomi Watanabe, India Graham, Quannah Chasinghorse, Elibeidy, Kiddy Akita Lou, Gillean McLeod e Alexis Ruby formano il cast che ha partecipato alla realizzazione del servizio fotografico per mostrare le calzature. Si tratta di modelli che puntano alla comodità

agapehars : RT @psychobizzle: Non è una sex scene but feels like it - arvthaz : RT @psychobizzle: Non è una sex scene but feels like it - F91KLORE : RT @psychobizzle: Non è una sex scene but feels like it - tomlingiuls_ : RT @psychobizzle: Non è una sex scene but feels like it - psychobizzle : Non è una sex scene but feels like it -