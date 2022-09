Fedele: “Spalletti, lo esonererei subito” (Di martedì 13 settembre 2022) Enrico Fedele contro Luciano Spalletti, l’ex agente parla dell’allenatore del Napoli, lo fa ai microfoni di Radio Marte. Il dirigente prende una posizione netta contro il tecnico del Napoli: “Si parla del rinnovo di Spalletti, io non lo farei, anzi lo esonererei subito. Sicuramente è un buon tecnico, non gli manca di certo la qualità ma non si deve mai permettere di offendere la proprietà sulla questione dei cambi” il riferimento è alle parole di Spalletti sulle rivoluzione operata dalla società. Poi Fedele a Radio Marte aggiunge: “Il presidente è il padrone dell’azienda ed ha tuto il diritto di chiedere. Un allenatore deve dare le delucidazioni del caso, lui in quanto capo del personale deve dare conto al presidente. Questa è una questione di principio, perché la mia ... Leggi su napolipiu (Di martedì 13 settembre 2022) Enricocontro Luciano, l’ex agente parla dell’allenatore del Napoli, lo fa ai microfoni di Radio Marte. Il dirigente prende una posizione netta contro il tecnico del Napoli: “Si parla del rinnovo di, io non lo farei, anzi lo. Sicuramente è un buon tecnico, non gli manca di certo la qualità ma non si deve mai permettere di offendere la proprietà sulla questione dei cambi” il riferimento è alle parole disulle rivoluzione operata dalla società. Poia Radio Marte aggiunge: “Il presidente è il padrone dell’azienda ed ha tuto il diritto di chiedere. Un allenatore deve dare le delucidazioni del caso, lui in quanto capo del personale deve dare conto al presidente. Questa è una questione di principio, perché la mia ...

napolipiucom : Fedele: 'Spalletti, lo esonererei subito' #CalcioNapoli #enricofedele #napoli #Spalletti #ForzaNapoliSempre… - call_the_kernel : #Fedele: “#Spalletti da esonero! Non può rivolgersi così ad #ADL sulla questione dei cambi”. Ma sta gente a che ser… - sscalcionapoli1 : Fedele vergognoso: “Spalletti da esonero! Non può rivolgersi così ad ADL sulla questione dei cambi” – Un altro che… - tuttonapoli : Fedele: “Spalletti da esonero! Non può rivolgersi così ad ADL sulla questione dei cambi” - MarteSportLive : Fedele: “Spalletti non può rivolgersi così a De Laurentiis sulla questione dei cambi. Il rinnovo? No io lo esonerer… -