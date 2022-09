Errore tecnico in Juventus-Salernitana, gara da ripetere, sentenza storica! (Di martedì 13 settembre 2022) Il regolamento parla chiaro, se l’arbitro ammette l’Errore tecnico la gara può essere rigiocata, si va verso la ripetizione della gara PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Beffata la Salernitana che per 3/4 di gara ha dominato in lungo ed in largo, nel finale la Juventus non solo ha pareggiato ma avrebbe addirittura trovato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Il regolamento parla chiaro, se l’arbitro ammette l’lapuò essere rigiocata, si va verso la ripetizione dellaPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Beffata lache per 3/4 diha dominato in lungo ed in largo, nel finale lanon solo ha pareggiato ma avrebbe addirittura trovato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

tuttosport : #JuventusSalernitana da ripetere: ecco come funziona l'errore tecnico ?? - capuanogio : Chiarimento regolamentare: nessun malfunzionamento o errore al #Var può essere considerato 'errore tecnico' e porta… - massimo_chiodo : @FuckTheMoviola @glmdj @andagn Per errore tecnico - MarcoQuattrina : RT @BottaGiosu: Lo dico così ma non succederà mai...e se la partita Juventus Salernitana fosse non omologata per 'ammissione di errore tecn… - J56Virgil : RT @JosephDifranc20: Scopriamo in via ufficiale che la partita #JuventusSalernitana non è regolamentare poiché manca la telecamera tattica… -