Elezioni | Dell’Aquila | “È ora di rendere la cannabis legale”

(Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonio, candidato capolista alla Camera dei Deputati per le province di Caserta e Benevento “Larappresenta una vera e propria patrimoniale contro le mafie. Un mercato che si aggira intorno ai 6 miliardi, che verrebbe sottratto alla criminalità organizzata per andare nelle casse dello stato e finanziare servizi e welfare. Sì, proprio così e non solo; significa anche svuotare le carceri di persone non violente, soprattutto giovani, a cui è stata rovinata la vita. Significa più sicurezza e controllo del prodotto, una nuova filiera industriale da sviluppare, risorse per attività di informazione e prevenzione. Non ci sono davvero motivi per non farlo. Il proibizionismo ha miseramente fallito su tutti i fronti. Basta con ...