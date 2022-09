Elezioni 2022, appello ai partiti: “Risposte certe per salvare milioni di vite dal cancro” (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Italia in colpevole ritardo nell’applicazione del Piano della Commissione europea per combattere l’epidemia dei tumori. Ai partiti chiediamo Risposte certe per salvare milioni di vite”. Questo l’appello della Favo, la Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia, che denuncia: “La bozza del Piano oncologico nazionale predisposta dal Governo non è in linea con quello dell’Europa. Mancano azioni concrete, risorse, tempistica, adeguamento degli organici e indicatori di monitoraggio”. Eppure, ricorda la Favo, “presentando il proprio Piano di lotta contro le malattie oncologiche, poco più di un anno fa, la Commissione europea ha lanciato un monito senza precedenti a tutti gli Stati membri: ‘Serve un impegno straordinario per ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Italia in colpevole ritardo nell’applicazione del Piano della Commissione europea per combattere l’epidemia dei tumori. Aichiediamoperdi”. Questo l’della Favo, la Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia, che denuncia: “La bozza del Piano oncologico nazionale predisposta dal Governo non è in linea con quello dell’Europa. Mancano azioni concrete, risorse, tempistica, adeguamento degli organici e indicatori di monitoraggio”. Eppure, ricorda la Favo, “presentando il proprio Piano di lotta contro le malattie oncologiche, poco più di un anno fa, la Commissione europea ha lanciato un monito senza precedenti a tutti gli Stati membri: ‘Serve un impegno straordinario per ...

