Conferenza stampa Danilo: «Non possiamo regalare un tempo alla Salernitana, col Benfica decisiva» (Di martedì 13 settembre 2022) Il difensore della Juventus Danilo ha parlato alla vigilia della partita di Champions contro il Benfica Danilo, difensore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Benfica in Champions League. A CHE PUNTO E’ IL GRUPPO – «Ci manca sicuramente, se no sarebbero state tutte vittorie nelle ultime partite ma non è stato così. Sappiamo che dobbiamo migliorare, che dobbiamo ancora crescere ma sappiamo che non abbiamo troppo tempo, non possiamo aspettare un mese. Dobbiamo imparare già da domani, non possiamo regalare un tempo come fatto con la Salernitana perché a questi livelli non è facile recuperare. Il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) Il difensore della Juventusha parlatovigilia della partita di Champions contro il, difensore della Juventus, ha parlato invigilia della partita contro ilin Champions League. A CHE PUNTO E’ IL GRUPPO – «Ci manca sicuramente, se no sarebbero state tutte vittorie nelle ultime partite ma non è stato così. Sappiamo che dobbiamo migliorare, che dobbiamo ancora crescere ma sappiamo che non abbiamo troppo, nonaspettare un mese. Dobbiamo imparare già da domani, nonuncome fatto con laperché a questi livelli non è facile recuperare. Il ...

