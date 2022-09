“Con la Meloni gli italiani scelgono l’inferno”: Vecchioni entra nel coro delle cantanti odiatrici… (Di martedì 13 settembre 2022) «Gli italiani hanno deciso che nel limbo non vogliono starci, meglio l’inferno», attacca Roberto Vecchioni, intervistato dalla Stampa, il quotidiano che ha soppiantato il Manifesto nella “resistenza” anti-destra e anti-Meloni, con il cantante “compagno” che si unisce al “coro” delle donne e delle artiste di sinistra, dopo aver elogiato, in passato, la leader di Fratelli d’Italia… Vecchioni arruolato nell’esercito degli artisti anti Meloni Si sa, nel mondo dello spettacolo, parlare male della destra, anche quando lo fa una donna con un’altra donna, aiuta a lavorare ed è utile a chi si proclama artista “libera”. Ed ecco che erano arrivate le terribile denunce politiche di Elodie, Loredana Bertè, Ornella Muti, Vanessa Incontrada e chi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 settembre 2022) «Glihanno deciso che nel limbo non vogliono starci, meglio», attacca Roberto, intervistato dalla Stampa, il quotidiano che ha soppiantato il Manifesto nella “resistenza” anti-destra e anti-, con il cantante “compagno” che si unisce al “donne eartiste di sinistra, dopo aver elogiato, in passato, la leader di Fratelli d’Italia…arruolato nell’esercito degli artisti antiSi sa, nel mondo dello spettacolo, parlare male della destra, anche quando lo fa una donna con un’altra donna, aiuta a lavorare ed è utile a chi si proclama artista “libera”. Ed ecco che erano arrivate le terribile denunce politiche di Elodie, Loredana Bertè, Ornella Muti, Vanessa Incontrada e chi ...

