Ciclismo | Giro del Lussemburgo 2022 | Valentin Madouas vince la prima tappa | 4° Matteo Trentin

Il Giro del Lussemburgo 2022 si è aperto quest'oggi con una vittoria in solitaria di Valentin Madouas, che ha trionfato nella prima tappa da 163.8 km beffando il gruppo e facendo la differenza sullo strappo decisivo quando mancavano meno di 2000 metri al traguardo. Il francese della Groupama – FDJ si è imposto all'arrivo con un vantaggio di 3? sull'olandese Sjoerd Bax (Alpecin-Deceuninck) e di 7? sul connazionale transalpino Clement Berthet (AG2r Citroen Team), sfruttando al meglio il lavoro fatto dagli avversari per andare a raggiungere il suo compagno di squadra Kevin Genietz. Migliore degli italiani Matteo Trentin (UAE Team Emirates), 4° classificato a 8? dal vincitore dopo aver regolato il gruppo allo sprint.

