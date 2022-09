Berlusconi si improvvisa prof tra i banchi di scuola e risponde a uno studente dell’ultima fila

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 settembre 2022) Fuori programma di Silviononno, cheuna lezione sulla libertà tra idi. “Ieri ho accompagnato adue dei miei nipotini”, racconta il Cavaliere postando il video sui social. Ultima delle sue quotidiane pillole. “E proprio nella loro aula si è alzato dainell’ultima, un ragazzo dall’aria intelligente. E mi ha detto ‘signor presidente, ci vuole dire cosa è per lei la libertà?'”. La lezione disulla libertà Liberale per antonomasia, il Cavaliere non si sottrae. E racconta in pillole la sua idea di libertà. Un valore che anche i più piccoli dovrebbero imparare fin daidi. Stella polare del suo decennale impegno in politica. “Il maestro non era ...