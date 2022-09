Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 12 settembre 2022 (Di martedì 13 settembre 2022) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 12 settembre 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il programma documentaristico Ulisse – Il piacere della scoperta ha totalizzato in media 2932 spettatori, 18.90% di share; su Canale5 il film Midway ha avuto 1461 spettatori (share 10.80%). Il film Cinquanta sfumature di grigio su Italia1 ha catturato 1103 spettatori (6.79%) nella media dei vari episodi; su Rai2 il programma Nudi per la vita si è portato a casa 1362 spettatori (7.94%) il primo e 742 (4.78%) il secondo, mentre lo Speciale Rai Parlamento – Elezioni 2022 su Rai3 ha interessato 470 spettatori (2.56%) nella prima parte e ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 13 settembre 2022): idei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il programma documentaristico Ulisse – Il piacere della scoperta ha totalizzato in media 2932 spettatori, 18.90% di share; su Canale5 il film Midway ha avuto 1461 spettatori (share 10.80%). Il film Cinquanta sfumature di grigio su Italia1 ha catturato 1103 spettatori (6.79%) nella media dei vari episodi; su Rai2 il programma Nudi per la vita si è portato a casa 1362 spettatori (7.94%) il primo e 742 (4.78%) il secondo, mentre lo Speciale Rai Parlamento – Elezionisu Rai3 ha interessato 470 spettatori (2.56%) nella prima parte e ...

occhio_notizie : Ascolti tv lunedì 12 settembre 2022: Elisabetta II-L'ultima grande regina vince contro Midway #ascoltitv… - Emanuele4Music : Ascolti tv, lunedì 12 settembre 2022: Elisabetta II – L’ultima grande regina (18.9%), Midway (10.8%), Nudi per la v… - zazoomblog : Ascolti tv lunedì 12 settembre 2022: Le indagini di Lolita Lobosco Nudi per la vita Midway Cinquanta sfumature di g… - zazoomblog : Ascolti tv lunedì 12 settembre 2022: Le indagini di Lolita Lobosco Nudi per la vita Midway Cinquanta sfumature di g… - CorriereCitta : #AscoltiTv lunedì 12 settembre 2022: Le indagini di Lolita Lobosco, Nudi per la vita, Midway, Cinquanta sfumature d… -