Addio al regista Jean-Luc Godard. Muore a 91 anni l’esponente della Nouvelle vague (Di martedì 13 settembre 2022) E’ morto il regista Jean-Luc Godard (Parigi, 1930): aveva 91 anni. Godard è stato tra i più noti esponenti del movimento artistico Nouvelle vague («nuova onda», in italiano) che ha preso piede a fine anni ’50. La corrente rappresentava la crisi politica francese di quel tempo – quando il Paese era influenzato dalla guerra fredda e dalla guerra d’Algeria – con un tono quasi documentaristico. A dare per primo la notizia il quotidiano francese Libération. C’è soprattutto un film di Godard ad essere considerato un manifesto della Nouvelle vague, Fino all’ultimo respiro, del 1960. Il lavoro del francese ha avuto un importante impatto sull’arte cinematografica d’Oltralpe che si è ripercosso ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) E’ morto il-Luc(Parigi, 1930): aveva 91è stato tra i più noti esponenti del movimento artistico(«nuova onda», in italiano) che ha preso piede a fine’50. La corrente rappresentava la crisi politica francese di quel tempo – quando il Paese era influenzato dalla guerra fredda e dalla guerra d’Algeria – con un tono quasi documentaristico. A dare per primo la notizia il quotidiano francese Libération. C’è soprattutto un film diad essere considerato un manifesto, Fino all’ultimo respiro, del 1960. Il lavoro del francese ha avuto un importante impatto sull’arte cinematografica d’Oltralpe che si è ripercosso ...

