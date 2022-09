«Votate Lega e i rom spariranno», arriva la querela per il consigliere leghista di Firenze – Il video (Di lunedì 12 settembre 2022) arriva una querela per Alessio Di Giulio, capogruppo della Lega al Quartiere 3 di Firenze, dopo il video diventato virale nel quale inquadrava una donna di etnia rom dicendo: «Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più». La denuncia è stata presentata dall’associazione Unione delle Comunità Romanés in Italia (Ucri). Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Gennaro Spinelli a margine del presidio di oggi, 12 settembre, in piazza della Signoria a Firenze durante una manifestazione in cui ha chiesto le dimissioni del consigliere leghista: «Non è possibile avere un consigliere seppur di zona con questo tipo di azioni, questa non è politica», ha detto Spinelli durante la manifestazione in cui ha chiesto ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 settembre 2022)unaper Alessio Di Giulio, capogruppo dellaal Quartiere 3 di, dopo ildiventato virale nel quale inquadrava una donna di etnia rom dicendo: «Il 25 settembre votaper non vederla mai più». La denuncia è stata presentata dall’associazione Unione delle Comunità Romanés in Italia (Ucri). Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Gennaro Spinelli a margine del presidio di oggi, 12 settembre, in piazza della Signoria adurante una manifestazione in cui ha chiesto le dimissioni del: «Non è possibile avere unseppur di zona con questo tipo di azioni, questa non è politica», ha detto Spinelli durante la manifestazione in cui ha chiesto ...

