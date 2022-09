' Vota Lega e i rom spariranno' | querelato il consigliere della Lega Alessio Di Giulio

Noiconsalvini : DOMENICA 25 SETTEMBRE DALLE 7 ALLE 23 ALLA CAMERA (SCHEDA ROSA) VOTA LEGA. #25settembreVotoLega, io ci #Credo. - fanpage : #AlessioDiGiulio ha filmato e invitato all'espulsione su una presunta base etnica una donna rom per ottenere voti,… - matteosalvinimi : Ecco un bellissimo video che mi hanno mandato da Firenze! Il tram della rivoluzione del buonsenso sta per passare,… - FioritaOfficina : RT @OrNella645587: Chi vota #renzicalenda vota anche FdI, Lega, Berlusconi, Letta, perché abbraccerà chiunque pur di salvarsi il posteriore… - AlPacifista : RT @OrNella645587: Chi vota #renzicalenda vota anche FdI, Lega, Berlusconi, Letta, perché abbraccerà chiunque pur di salvarsi il posteriore… -

La denuncia - querela 'contro questo atto razzista' è stata presentata dall'associazione Ucri - Unione delle Comunità Romanés in ...Domenica 25 settembre sie le due coalizioni, quella di centrodestra e quella di ... Per Calenda, Fratelli d'Italia è un partito centralista, che quindi non aiuterà lanel processo verso la ...Piazza Duomo a Milano piena per la leader di di non è un caso isolato. Il rapporto con le imprese va avanti da anni. L'abolizione del Reddito di cittadinanza ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...