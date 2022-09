Ucraina: Francia e Romania firmano accordo su esportazione grano (Di lunedì 12 settembre 2022) Parigi, 12 set. (Adnkronos) - La Francia ha firmato un accordo con la Romania per contribuire ad aumentare le esportazioni di grano ucraino verso i paesi in via di sviluppo, compresi i paesi mediterranei. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti francese Clément Bon. "Insieme al mio collega rumeno Ionel Skriostianu e all'ambasciatore ucraino Vadym Omelchenko, ho firmato un accordo che promuove l'esportazione di grano ucraino attraverso il nostro sistema logistico", ha scritto Bohn. Secondo l'accordo franco-rumeno, Parigi coopererà allo sviluppo di un progetto volto a migliorare l'efficienza del porto di Gala?i, l'equipaggiamento dei valichi di frontiera nel nord della Romania e il massimo uso efficiente dei contenitori per cereali ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Parigi, 12 set. (Adnkronos) - Laha firmato uncon laper contribuire ad aumentare le esportazioni diucraino verso i paesi in via di sviluppo, compresi i paesi mediterranei. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti francese Clément Bon. "Insieme al mio collega rumeno Ionel Skriostianu e all'ambasciatore ucraino Vadym Omelchenko, ho firmato unche promuove l'diucraino attraverso il nostro sistema logistico", ha scritto Bohn. Secondo l'franco-rumeno, Parigi coopererà allo sviluppo di un progetto volto a migliorare l'efficienza del porto di Gala?i, l'equipaggiamento dei valichi di frontiera nel nord dellae il massimo uso efficiente dei contenitori per cereali ...

