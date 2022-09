Ucraina: ancora bombardamenti, Kharkiv è di nuovo al buio (Di lunedì 12 settembre 2022) Kharkiv, 12 set. (Adnkronos) - Gli attacchi missilistici russi hanno nuovamente interrotto le linee di alimentazione elettrica e idrica alla città di Kharkiv, dopo che i tecnici ne avevano ripristinato l'80% a seguito del blackout causato dai bombardamenti di ieri. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022), 12 set. (Adnkronos) - Gli attacchi missilistici russi hanno nuovamente interrotto le linee di alimentazione elettrica e idrica alla città di, dopo che i tecnici ne avevano ripristinato l'80% a seguito del blackout causato daidi ieri.

