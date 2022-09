Totti si è dato un gran da fare | la frase-bomba da Giletti | cosa è successo davvero

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il caso-Blasi fa discutere. Anche a Non è l'Arena di Massimosi parla dell'intervista del pupone al Corriere in cui ha di fatto scaricato la moglie con accuse pesantissime che vanno dal tradimento all'appropriazione di orologi e cassette di sicurezza. Le parole disono diventati elemento di dibattito. E Giancarlo Dotto di fatto, ospite di, analizza così quanto accaduto: "Lasul fatto cheabbia rovinato 50 famiglie pronunciata da Ilary la dice lunga sul fatto che l'ex capitano della Roma si siada". Insomma secondo Ilary,avrebbe avuto altre relazioni oltre a quella con Noemi Bocchi. E Dotto poi prosegue: "Va detto chesta scegliendo una strategia ...

... in onda nella primavera del 2005, ma potrebbe tranquillamente stare in quel compresissimo capolavoro che è l'intervista suicida che Francesco Totti ha dato ieri ad Aldo Cazzullo. Perché l'ha fatto ... Un fatto sembra ormai certo: l'accordo non è stato trovato. La causa per il divorzio ... spiegato Ilary ad amici e collaboratori con cui questa mattina ha commentato l'intervista di Totti ... ROMA - Non sappiamo nemmeno se i Rolex ticchettano, ci perdonino gli dei e gli appassionati. A leggere le confessioni di Totti sul Corriere della Sera, pare vadano allo stesso ritmo del cuore. La versione ... Stiamo assistendo a un sequel, questa volta sul lasciaggio, della sottovalutata perla kitsch di Canale 5 "Ho sposato un calciatore" ...