Torino | Juric torna al Filadelfia | guarito dalla polmonite

sportface2016 : +++#Torino, Ivan #Juric ha la polmonite: iniziate le terapie idonee, non sarà in panchina contro il #Lecce+++ - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Torino, Juric torna ad allenare dopo la polmonite - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Torino, Juric torna ad allenare dopo la polmonite - glooit : Calcio: Torino; Juric guarito, è tornato ad allenare leggi su Gloo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Torino, Juric torna ad allenare dopo la polmonite -

La vittoria dell'Inter contro ilnon ha cancellato i dubbi sulle recenti prestazioni della squadra di Simone Inzaghi. I ...fino alla fine per riuscire ad avere la meglio della squadra di...Il centrocampista polacco del, Karol Linetty , tiene in apprensione i granata e l'allenatore IvanIl centrocampista polacco del, Karol Linetty , tiene in apprensione i granata e l'allenatore Ivan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista si sottoporrà oggi a ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Buone notizie per il Torino: Ivan Juric torna ad allenare dopo la polmonite Dopo essere stato assente sulla panchina del suo Torino per le ultime due gare (Lecce in casa e Inter in trasferta), Ivan ...