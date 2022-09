‘The Walking Dead’, Norman Reedus: “Sono volato fuori dal finestrino dell’auto, colpito in testa e ho avuto una commozione cerebrale sul set” (Di lunedì 12 settembre 2022) Lo scorso 11 marzo Norman Reedus, interprete di Daryl Dixon nella serie ‘The Walking Dead’ (ai titoli di coda dopo 12 anni), è rimasto vittima di una commozione cerebrale nel corso delle riprese dell’ultimo episodio. “Norman ha avuto una commozione cerebrale sul set, ma si sta riprendendo e tornerà presto al lavoro. Grazie a tutti per l’interessamento”, aveva dichiarato al tempo un suo portavoce. Quel trauma cranico, in realtà, ha avuto conseguenze molto più gravi delle aspettative. “È stato orribile – ha spiegato l’attore in un’intervista a ‘Entertainment Weekly’ –. Ho pensato di morire, l’intero calvario è stato per me terrificante”. Un incidente brutale. Persino peggiore di quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Lo scorso 11 marzo, interprete di Daryl Dixon nella serie(ai titoli di coda dopo 12 anni), è rimasto vittima di unanel corso delle riprese dell’ultimo episodio. “haunasul set, ma si sta riprendendo e tornerà presto al lavoro. Grazie a tutti per l’interessamento”, aveva dichiarato al tempo un suo portavoce. Quel trauma cranico, in realtà, haconseguenze molto più gravi delle aspettative. “È stato orribile – ha spiegato l’attore in un’intervista a ‘Entertainment Weekly’ –. Ho pensato di morire, l’intero calvario è stato per me terrificante”. Un incidente brutale. Persino peggiore di quando ...

Reedus di The Walking Dead: Ho avuto una commozione cerebrale sul set, ho creduto di morire ... da cui si è fortunatamente ripreso L'11 marzo scorso Norman Reedus è rimasto vittima di una commozione cerebrale mentre girava l'ultimo episodio in assoluto di "The Walking Dead", la serie horror in ...