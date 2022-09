Tempi domanda bonus 200 euro per autonomi dilatati ma almeno per tutti (Di lunedì 12 settembre 2022) Le ultime notizie sulla possibile domanda per il bonus 200 euro per autonomi sono estremamente interessanti. L’attesa per inoltrare la propria richiesta continua ma almeno sembrerebbe allontanarsi lo spettro del click day e dunque il rischio che più di qualche titolare di partita IVA non riesca ad ottenere proprio il contributo. Quanto riferito oggi 12 settembre ha a che fare con delle dichiarazioni ufficiali riconducibili all’Adepp, ossia l’Associazione degli enti previdenziali privati. Quest’ultima ha, prima di tutto, affermato che non ci sarà alcun click day il prossimo 15 settembre, come pure preventivato in un primo momento. Semmai, la possibilità di inviare la propria domanda dovrebbe essere possibile dopo il 20 settembre, per la necessità che vengano rispettati i ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Le ultime notizie sulla possibileper il200persono estremamente interessanti. L’attesa per inoltrare la propria richiesta continua masembrerebbe allontanarsi lo spettro del click day e dunque il rischio che più di qualche titolare di partita IVA non riesca ad ottenere proprio il contributo. Quanto riferito oggi 12 settembre ha a che fare con delle dichiarazioni ufficiali riconducibili all’Adepp, ossia l’Associazione degli enti previdenziali privati. Quest’ultima ha, prima di tutto, affermato che non ci sarà alcun click day il prossimo 15 settembre, come pure preventivato in un primo momento. Semmai, la possibilità di inviare la propriadovrebbe essere possibile dopo il 20 settembre, per la necessità che vengano rispettati i ...

