Pensionati italiani all' estero | stretta dell' Inps sui residenti nei paradisi fiscali | in arrivo nuovi controlli

matteosalvinimi : Mastella che mi insulta (“Salvini è un asino”) perché chiedo che vengano aiutati Italiani in difficoltà a pagare le… - bizcommunityit : Pensionati italiani all'estero, stretta dell'Inps sui residenti nei paradisi fiscali: in arrivo nuovi controll - simonettapelle1 : RT @ilmessaggeroit: #pensionati italiani all'estero, le testimonianze: «Tasse più convenienti, amici e divertimento: qui viviamo meglio» ht… - StaserasolounTG : RT @ilmessaggeroit: #pensionati italiani all'estero, le testimonianze: «Tasse più convenienti, amici e divertimento: qui viviamo meglio» ht… - ilmessaggeroit : #pensionati italiani all'estero, le testimonianze: «Tasse più convenienti, amici e divertimento: qui viviamo meglio» -

Le mete preferite daiche cercano Paesi a bassa tassazione e una buona qualità della vita sono in questo momento il Portogallo, la Spagna e la Tunisia. Ipiù ricchi, ...Le mete preferite daiche cercano Paesi a bassa tassazione e una buona qualità della vita sono in questo momento il Portogallo, la Spagna e la Tunisia. Ipiù ricchi, ...Più attenzione per le esigenze di chi è entrato nella terza età e vive della propria pensione.È necessario garantire una sanità pubblica efficiente con servizi sanitari all’altezza dei tempi, difender ...«Dia retta a me, venga, si troverà molto bene e arricchirà il suo bagaglio di esperienze». Mario D. non ha dubbi, quando su Facebook, nel Gruppo Italiani in ...