Otranto | il “sistema” dei fratelli-sindaci da 15 anni al potere della città e ora arrestati “Se trovano le cose giuste… finiamo in gattabuia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 settembre 2022) “Quante… ce ne siamo scampate… e qua hanno tentato di denunciarci per le ‘coglionate’ invece no? Se erano andati a trovare veramente legiuste vedi… saremmo già finiti in”. Parola di Luciano Cariddi, ex sindaco diper una vita nell’Udc e poi passato alla Lega, adesso davvero finito in carcere insieme al fratello Pierpaolo, suo successore alla guida del comune salentino. L’accusa è di aver costruito negliun “corruttivo, ampio, diffuso, radicato e capillare”, in cui “l’ufficio tecnico del Comune è divenuto il centro di gestione del”. L’inchiesta ha portato all’arresto di altre 8 persone: ai domiciliari sono finiti tecnici comunali e imprenditori tra cui il presidente di Federalberghi di Lecce, Raffaele De Santis, e Roberto De Santis, ...