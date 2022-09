Napoli, 15enne reagisce alle prese in giro e viene pestata (Di lunedì 12 settembre 2022) Nella periferia di Napoli una 15enne è stata picchiata da un branco di coetanee, dopo essere stata sbeffeggiata Un nuovo caso di bullismo tra teenagers finisce all’attenzione delle forze dell’ordine. Ancora una volta, come sempre più spesso accade, al centro della discussione motivi futili che hanno acceso la miccia tra una ragazzina di 15 anni ed un branco di coetanei. Il tutto è avvenuto nella periferia di Napoli. Foto PixabayI casi di bullismo e cyberbullismo sono sempre più frequenti e diventano una situazione da non sottovalutare. Anche in questo caso è stato necessario intervenire appena in tempo, prima che la situazione potesse degenerare e lasciare conseguenze peggiori. Per una ragazzina di 15 anni è stato un vero incubo: si trovava all’esterno del centro commerciale La Birreria a Miano, nella zona Nord della ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 12 settembre 2022) Nella periferia diunaè stata picchiata da un branco di coetanee, dopo essere stata sbeffeggiata Un nuovo caso di bullismo tra teenagers finisce all’attenzione delle forze dell’ordine. Ancora una volta, come sempre più spesso accade, al centro della discussione motivi futili che hanno acceso la miccia tra una ragazzina di 15 anni ed un branco di coetanei. Il tutto è avvenuto nella periferia di. Foto PixabayI casi di bullismo e cyberbullismo sono sempre più frequenti e diventano una situazione da non sottovalutare. Anche in questo caso è stato necessario intervenire appena in tempo, prima che la situazione potesse degenerare e lasciare conseguenze peggiori. Per una ragazzina di 15 anni è stato un vero incubo: si trovava all’esterno del centro commerciale La Birreria a Miano, nella zona Nord della ...

