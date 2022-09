romaforever123 : RT @Gazzetta_it: Mou sorride: 'Ci voleva! Dybala incredibile, senza Zaniolo ci manca qualcosa' #EmpoliRoma #SerieA - sportli26181512 : Mou sorride: 'Ci voleva! Dybala incredibile, senza Zaniolo ci manca qualcosa': Sì, Mourinho: 'Ci voleva! Dybala inc… - Gazzetta_it : Mou sorride: 'Ci voleva! Dybala incredibile, senza Zaniolo ci manca qualcosa' #EmpoliRoma #SerieA -

Sport Mediaset

Cercava i tre punti, Josè Mourinho, e li ha trovati. "Abbiamo perso le due ultime partite, perderne una terza sarebbe stato difficile emotivamente e matematicamente, perché avevamo bisogno dei 3 punti ...anche quando parla di fair play finanziario , del tour de force che aspetta la Roma. " ... La situazione economica non permette altri sforzi elo sa bene. Poi torna sul fair play: "E' un ... Serie A, Empoli-Roma 1-2: Dybala e Abraham rilanciano i giallorossi - Sportmediaset Lo Special One vuole tornare alla vittoria Dopo gli ultimi passi falsi Mourinho ha deciso di usare più la carota con i suoi ragazzi. Si è reso conto che la squadra è un po’ scarica emotivamente, che h ...Empoli-Roma, Mourinho reupera solo un big per la sfida del Castellani. Ecco le ultime sulle condizioni di Tammy Abraham e Zaniolo ...