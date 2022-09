Molise, per 22 anni ridotta in schiavitù dai parenti, liberata dai carabinieri. “Mai più in quella casa” (Di lunedì 12 settembre 2022) Il tutto ha inizio nel 1995 quando la donna, allora 40enne, rimane vedova e per non vivere il dolore in solitudine, accoglie l'invito del fratello che decide di ospitarla. Un calvario di violenza e abusi familiari Leggi su lastampa (Di lunedì 12 settembre 2022) Il tutto ha inizio nel 1995 quando la donna, allora 40enne, rimane vedova e per non vivere il dolore in solitudine, accoglie l'invito del fratello che decide di ospitarla. Un calvario di violenza e abusi familiari

MediasetTgcom24 : Bojano (Campobasso), donna tenuta segregata dai familiari per 22 anni #campobasso #bojano - isNews_it : Lotito: “Per la sanità di prossimità batteremo i pugni sui tavoli” - ABRUZZOLIVETV : #Segregata da #fratello e #cognata per 22 anni... Ora #liberata dai #carabinieri: succede in #Molise #campobasso… - lattesannio : Patrizio Tremonte professore di II fascia presso l’Università del Molise per il SSD Microbiologia Agraria, presenta… - alcolistanomalo : Ma è così difficile svuotare una regione che conta poco, tipo il Molise, e mettere tutto lì: termovalorizzatori, ce… -