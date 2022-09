Marsiglia vs Eintracht Francoforte – pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Marsiglia affronta l’Eintracht Francoforte nel Gruppo D della Champions League martedì 13 settembre, con entrambe le squadre che cercano di riprendersi dalle sconfitte della prima giornata. Il Marsiglia è stato sconfitto 2-0 in trasferta dal Tottenham Hotspur, mentre il Francoforte ha perso 3-0 in casa contro lo Sporting Lisbona. Il calcio di inizio di Marsiglia vs Eintracht Francoforte è previsto alle 21 Anteprima della partita Marsiglia vs Eintracht Francoforte: a che punto sono le due squadre Marsiglia Anche se il Marsiglia avrebbe lasciato il nord di Londra con la delusione di non aver ottenuto punti, nonostante il pareggio fino alla doppietta di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 settembre 2022) Ilaffronta l’nel Gruppo D della Champions League martedì 13 settembre, con entrambe le squadre che cercano di riprendersi dalle sconfitte della prima giornata. Ilè stato sconfitto 2-0 in trasferta dal Tottenham Hotspur, mentre ilha perso 3-0 in casa contro lo Sporting Lisbona. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreAnche se ilavrebbe lasciato il nord di Londra con la delusione di non aver ottenuto punti, nonostante il pareggio fino alla doppietta di ...

