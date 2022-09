Manuel Bortuzzo replica con un gestaccio | Lei lo ha preso in giro: spunta un retroscena gravissimo (Di lunedì 12 settembre 2022) Per Manuel Bortuzzo sono ore di estrema tensione. Ciò che è emerso è gravissimo, la situazione è estrema: lui reagisce male Manuel Bortuzzo (Youtube)Diventato famoso per un triste incidente che l’ha costretto su una sedia a rotelle, Manuel Bortuzzo ha deciso di partecipare al GF VIP 6 proprio per mettersi in sfida e per vedere fin dove sarebbe riuscito ad arrivare, completamente da solo. All’interno della casa più spiata d’Italia ha conosciuto persone molto importanti, come Aldo Montano e Lulù Selassié. Se con la seconda ha vissuto una storia d’amore che poi è tramontata in un modo burrascoso, con Aldo Montano condivide un’amicizia ancora forte. Nelle ultime ore, però, per lui le cose si stanno mettendo male: la sua nuova fiamma l’ha fatta ... Leggi su ck12 (Di lunedì 12 settembre 2022) Persono ore di estrema tensione. Ciò che è emerso è, la situazione è estrema: lui reagisce male(Youtube)Diventato famoso per un triste incidente che l’ha costretto su una sedia a rotelle,ha deciso di partecipare al GF VIP 6 proprio per mettersi in sfida e per vedere fin dove sarebbe riuscito ad arrivare, completamente da solo. All’interno della casa più spiata d’Italia ha conosciuto persone molto importanti, come Aldo Montano e Lulù Selassié. Se con la seconda ha vissuto una storia d’amore che poi è tramontata in un modo burrascoso, con Aldo Montano condivide un’amicizia ancora forte. Nelle ultime ore, però, per lui le cose si stanno mettendo male: la sua nuova fiamma l’ha fatta ...

