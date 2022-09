Lollobrigida operata a Roma | intervento al femore

(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Gina, 95 anni, è stata sottoposta oggi achirurgico dopo la frattura delavvenuta per una caduta in casa sabato scorso. “I medici assicurano che l’è perfettamente riuscito ed è durato circa un’ora e quindici” riferisce l’avvocato Antonio Ingroia, legale dell’attrice.resterà in osservazione per alcune ore e poi tornerà in reparto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Dopo frattura femore. Il legale Antonio Ingroia comunica che l'intervento a cui l'attrice è stata sottoposta è ben riuscito ...