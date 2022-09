La scuola è ricominciata con 300 mila studenti in meno (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - La scuola riparte con 300 mila studenti in meno. A dare il "doloroso" dato è il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che, parlando in apertura di anno scolastico, rileva come "abbiamo mantenuto il numero di docenti che avevamo prima del Covid, a abbiamo avuto una caduta del numero degli allievi: tra il 2021 e oggi, ne abbiamo persi circa 300 mila". Sono 7.286.151 le studentesse e gli studenti che torneranno sui banchi delle scuole statali, per un totale di 366.310 classi. Il nodo dei numeri "Le criticità sono sempre le stesse: messo un po' ai margini il Covid, almeno per ora non più vissuto come emergenza, il problema principale è che non ci sono tutti i docenti che dovrebbero esserci" ha detto Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale ... Leggi su agi (Di lunedì 12 settembre 2022) AGI - Lariparte con 300in. A dare il "doloroso" dato è il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che, parlando in apertura di anno scolastico, rileva come "abbiamo mantenuto il numero di docenti che avevamo prima del Covid, a abbiamo avuto una caduta del numero degli allievi: tra il 2021 e oggi, ne abbiamo persi circa 300". Sono 7.286.151 le studentesse e gliche torneranno sui banchi delle scuole statali, per un totale di 366.310 classi. Il nodo dei numeri "Le criticità sono sempre le stesse: messo un po' ai margini il Covid, alper ora non più vissuto come emergenza, il problema principale è che non ci sono tutti i docenti che dovrebbero esserci" ha detto Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale ...

