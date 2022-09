Italvolley campione del mondo | De Giorgi da Mattarella | “Risultato storico | sono orgoglioso”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 settembre 2022) “Abbiamo fatto un, non si vinceva un Mondiale da 24 anni e io nel 1998 ero in quella squadra. Per me è stato vivere qualcosa di incredibile, i ragazzi mi hanno reso“. Lo ha detto il commissario tecnico dell‘Italia del volley maschile, Fefè De, durante l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergioin seguito alla vittoria dei Mondiali: “Questolo abbiamo ottenuto con dei ragazzi che hanno sempre creduto nel progetto,giovani talentuosi che generano valore”. SportFace.