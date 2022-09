Furgone sospetto segnalato ai Carabinieri, durante la fuga si schianta (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPratola Serra (Av) – Verso le 22.45 di ieri, alcuni cittadini di Pratola Serra hanno segnalato al “112” la presenza di un Fiat Ducato che si aggirava con fare sospetto in quel centro abitato. L’operatore di turno alla centrale operativa ha subito disposto l’intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino. Mentre tentava di garantirsi la fuga, il conducente del Furgone ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato nel cancello dello stabilimento Stellantis (ex FCA). I malviventi sono riusciti a far perdere le tracce nelle campagne circostanti, favoriti dalla folta vegetazione e dall’oscurità. Il veicolo, con all’interno vari attrezzi da scasso, è stato sottoposto a sequestro. Sono in corso accertamenti da parte dei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPratola Serra (Av) – Verso le 22.45 di ieri, alcuni cittadini di Pratola Serra hannoal “112” la presenza di un Fiat Ducato che si aggirava con farein quel centro abitato. L’operatore di turno alla centrale operativa ha subito disposto l’intervento di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino. Mentre tentava di garantirsi la, il conducente delha perso il controllo del mezzo che si èto nel cancello dello stabilimento Stellantis (ex FCA). I malviventi sono riusciti a far perdere le tracce nelle campagne circostanti, favoriti dalla folta vegetazione e dall’oscurità. Il veicolo, con all’interno vari attrezzi da scasso, è stato sottoposto a sequestro. Sono in corso accertamenti da parte dei ...

