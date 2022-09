Foto e sorrisi, l'Italvolley da Draghi e Mattarella dopo il trionfo mondiale (Di lunedì 12 settembre 2022) È stata un'impresa eccezionale quella della nazionale maschile di pallavolo che domenica 11 settembre ha vinto contro la Polonia, che giocava in casa, la finale dei campionati mondiali. Un'impresa da celebrare ai massimi livelli istituzionali. dopo il trionfo di Katowice, la nazionale italiana è rientrata a Roma, ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alcuni tifosi hanno accolto i neocampioni del mondo con applausi e cori d'incitamento, mentre i giocatori della nazionale italiana salutavano e mostravano la coppa nelle mani del capitano, Simone Giannelli. Quest'ultimo ha consegnato al Presidente della Repubblica Mattarella un pallone di volley con tutte le firme degli azzurri. Copione simile a Palazzo Chigi. "dopo un momento magico lo sport italiano ha vissuto una ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 settembre 2022) È stata un'impresa eccezionale quella della nazionale maschile di pallavolo che domenica 11 settembre ha vinto contro la Polonia, che giocava in casa, la finale dei campionati mondiali. Un'impresa da celebrare ai massimi livelli istituzionali.ildi Katowice, la nazionale italiana è rientrata a Roma, ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio. Alcuni tifosi hanno accolto i neocampioni del mondo con applausi e cori d'incitamento, mentre i giocatori della nazionale italiana salutavano e mostravano la coppa nelle mani del capitano, Simone Giannelli. Quest'ultimo ha consegnato al Presidente della Repubblicaun pallone di volley con tutte le firme degli azzurri. Copione simile a Palazzo Chigi. "un momento magico lo sport italiano ha vissuto una ...

