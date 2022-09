Fitness e Salute – Allenarsi dopo le vacanze: tempi e modi per evitare traumi: ecco i consigli dell’ortopedico (Di lunedì 12 settembre 2022) Tra i buoni propositi di settembre, la palestra è spesso in cima alla lista, seguito magari da quello della dieta. E poi ci sono quelli che aspettano la fine delle vacanze per ritornare a fare attività fisica, magari ispirati da fisici scolpiti in spiaggia. Motivazioni entrambe valide, ma se approcciati non correttamente, possono nascondere insidie per muscoli, ossa e articolazioni. “Mi aspetta un mese intenso di consulti per quanti hanno pianificato per l’inverno interventi alle articolazioni. A questi si aggiungono tutti quelli che invece hanno fretta di tornare in palestra e sottovalutano l’importanza di un graduale potenziamento dei muscoli. Quando questo viene meno, ci si stanca più facilmente ed è lì che ci si fa più male, – interviene Gianmarco REGAZZOLA, Chirurgo Ortopedico, Specialista in Chirurgia protesica e robotica dell’anca e ginocchio, Ospedale ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 settembre 2022) Tra i buoni propositi di settembre, la palestra è spesso in cima alla lista, seguito magari da quello della dieta. E poi ci sono quelli che aspettano la fine delleper ritornare a fare attività fisica, magari ispirati da fisici scolpiti in spiaggia. Motivazioni entrambe valide, ma se approcciati non correttamente, possono nascondere insidie per muscoli, ossa e articolazioni. “Mi aspetta un mese intenso di consulti per quanti hanno pianificato per l’inverno interventi alle articolazioni. A questi si aggiungono tutti quelli che invece hanno fretta di tornare in palestra e sottovalutano l’importanza di un graduale potenziamento dei muscoli. Quando questo viene meno, ci si stanca più facilmente ed è lì che ci si fa più male, – interviene Gianmarco REGAZZOLA, Chirurgo Ortopedico, Specialista in Chirurgia protesica e robotica dell’anca e ginocchio, Ospedale ...

