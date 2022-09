Droga nel circolo ricreativo. Arrestato 19enne (Di lunedì 12 settembre 2022) Un insolito via vai di giovani all’interno di un circolo ricreativo nella zona di Talsano ha insospettito i Falchi della Squadra Mobile, da sempre impegnati in attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.Questo inusuale movimento di ragazzi ha indotto i poliziotti ad iniziare un’attività di monitoraggio dei luoghi.Gli investigatori hanno accertato che numerosi giovani entravano nel predetto circolo, si intrattenevano con un ragazzo per pochissimo tempo e subito dopo si dileguavano attraverso i diversi varchi di ingresso ed uscita dei giardini circostanti. Per dar riscontro ai sospetti, gli equipaggi dei Falchi hanno effettuato, nella serata di ieri, un controllo dei luoghi.A seguito di tale operazione, gli agenti hanno identificato diversi avventori molti dei quali con precedenti penali ed in particolare un giovane, ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 12 settembre 2022) Un insolito via vai di giovani all’interno di unnella zona di Talsano ha insospettito i Falchi della Squadra Mobile, da sempre impegnati in attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.Questo inusuale movimento di ragazzi ha indotto i poliziotti ad iniziare un’attività di monitoraggio dei luoghi.Gli investigatori hanno accertato che numerosi giovani entravano nel predetto, si intrattenevano con un ragazzo per pochissimo tempo e subito dopo si dileguavano attraverso i diversi varchi di ingresso ed uscita dei giardini circostanti. Per dar riscontro ai sospetti, gli equipaggi dei Falchi hanno effettuato, nella serata di ieri, un controllo dei luoghi.A seguito di tale operazione, gli agenti hanno identificato diversi avventori molti dei quali con precedenti penali ed in particolare un giovane, ...

