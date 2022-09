Dopo Juventus-Salernitana il VAR finisce ko La tecnologia smarrisce le immagini | falsa i campionati | alimenta i peggiori sospetti

(Di lunedì 12 settembre 2022) E’ stata una giornata orribile per il VAR. Laha generato un pasticcio che ha scatenato il finimondo nel concitato finale di. . Il VAR aveva già reso incandescenti gli animi sul terreno di gioco, L’annullamento della rete di Milik ha privato ladella vittoria e scatenato un putiferio. Un epilogo da far west per una gara che laaveva condotto fino al novantesimo, prima di subire due reti nel concitato finale. La prima ha consegnato allail pareggio, la seconda è stata annullata dal VAR che però non aveva a disposizione leper poter giudicare correttamente l’episodio (leggi di più). A colmare la lacuna del VAR hanno provveduto i salotti televisivi post gara. Essendoci la ...

FBiasin : Il 3-2 (regolare) annullato alla #Juventus è una grossa responsabilità di arbitro e var, il 2-2 arrivato dopo un pr… - GiovaAlbanese : #Iling ha scelto la #Juventus nell'estate del 2020, dopo 9 anni di settore giovanile al #Chelsea. È un 2003, l'anno… - Eurosport_IT : Il giorno dopo il caos, gli arbitri addetti al controllo VAR di #Juventus-Salernitana “non avevano le immagini dell… - taeyongeuphoria : RT @mocciosvs: vinciamo un mondiale di pallavolo dopo 24 anni, battiamo una delle nazionali di basket più forti al mondo e mezza pagina del… - s9hovistoLouis : RT @mocciosvs: vinciamo un mondiale di pallavolo dopo 24 anni, battiamo una delle nazionali di basket più forti al mondo e mezza pagina del… -

Laperde il suo famoso 'aplomb' alla 6ª giornata. Milan - Spezia della scorsa stagione non ha insegnato nulla Ieri l' Italia del Volley ha vinto un Mondiale24 anni bissando il titolo ...una gara vissuta dallasulle montagne russe, i bianconeri non possono non recriminare per le ultime decisioni arbitrali, con l'annullamento della rete siglata da Arkadiusz Milik che ...Decisa presa di posizione di Claudio Marchisio contro i principali quotidiani sportivi, rei di non aver dato adeguato spazio all'impresa della nazionale italiana di pallavolo, laureatasi ...Dopo questo weekend di Serie A, l'AIA è nel caos.A far discutere non sono quindi le giocate dei campioni che militano in massima ...