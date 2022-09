Cingolani | «Le rinnovabili non bastano | ci vuole il nucleare Il taglio della potenza dei contatori? Ho qualche dubbio»

(Di lunedì 12 settembre 2022) Le energieda sole nona mandare avanti la seconda manifattura d’Europa. L’unica alternativa a carbone e gas è il. Lo ha detto il ministroTransizione Ecologica Robertoin un’intervista a Radio 24. Spiegando che l’accelerazione sulle fonti alternative è fondamentale, «ma bisogna avere qualcos’altro, sorgenti continue e programmabili. Dobbiamo uscire dal carbone e dal gas perché producono CO2, l’unica alternativa è il. Io poi dico tecnicamente, di nuova generazione, non le vecchie centrali. Se non facciamo questa scelta tecnologica ed ideale non riusciremo mai a sbloccarci. C’è un muro ideologico che va a scapito dei nostri figli. Stiamo bloccando il futuro dei nostri figli con le ideologie di oggi e questo non va bene». ...

