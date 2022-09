Caro luce e gas: nuove misure di contrasto allo studio. Le ipotesi (Di lunedì 12 settembre 2022) Caro luce e gas: i governi europei non solo quello italiano cercano di correre ai ripari prima che una nuova stangata si abbatta sul costo dell’energia. allo studio una serie di nuove misure per contenere l’impennata delle bollette in vista dei mesi freddi. Le ipotesi attualmente in campo. Caro luce e gas: ancora lontano l’accordo Ue sul price cap Caro luce e gas: i governi dell’Ue impegnati sul fronte del contenimento dei costi dell’energia in vista dell’inverno. C’è soprattutto l’Italia a premere su Bruxelles per l’introduzione del cosiddetto price cap: in pratica, un tetto massimo al prezzo del gas. Sembrano essere stati fatti dei passi avanti in questa direzione dopo ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 12 settembre 2022)e gas: i governi europei non solo quello italiano cercano di correre ai ripari prima che una nuova stangata si abbatta sul costo dell’energia.una serie diper contenere l’impennata delle bollette in vista dei mesi freddi. Leattualmente in campo.e gas: ancora lontano l’accordo Ue sul price cape gas: i governi dell’Ue impegnati sul fronte del contenimento dei costi dell’energia in vista dell’inverno. C’è soprattutto l’Italia a premere su Bruxelles per l’introduzione del cosiddetto price cap: in pratica, un tetto massimo al prezzo del gas. Sembrano essere stati fatti dei passi avanti in questa direzione dopo ...

