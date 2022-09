Caposele | ritrovati i due escursionisti dispersi

Leggi su anteprima24

Avellino – Alle ore 20 di ieri sera il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato dai Carabinieri del Comando Campagnia di Montella (AV) per una coppia di(AV) mentre percorrevano il sentiero 'anello delle sette fontane'. I due avevano smarrito il sentiero ritrovandosi in una zona impervia e hanno deciso quindi di allertare i Carabinieri, riuscendo a fornire le proprie coordinate. Sul posto, insieme ai militari, sono giunte due squadre di tecnici del CNSAS che percorrendo un sentiero secondario hanno raggiunto i due e dopo averli messi in sicurezza hanno provveduto a riaccompagnarli alle proprie autovetture. A cooperare alle operazioni di ricerca e recupero, oltre ai carabinieri del comando stazione di, vi è stata anche la ...