Campania, scuola al via con l?esercito dei precari e il pasticcio supplenze (Di lunedì 12 settembre 2022) Suona la campanella in Campania, sebbene molte classi del primo ciclo abbiano anticipato a ieri il primo giorno di scuola, come prevede il regolamento regionale. Quest?anno gli alunni campani... Leggi su ilmattino (Di lunedì 12 settembre 2022) Suona la campanella in, sebbene molte classi del primo ciclo abbiano anticipato a ieri il primo giorno di, come prevede il regolamento regionale. Quest?anno gli alunni campani...

butwhy5 : RT @roxsasso: Oggi 1°giorno di scuola per tanti ma non per tutti. Sindaci pd(guarda caso in terra di De Luca) chiudono ancor prima di aprir… - IdaPutrino : RT @roxsasso: Oggi 1°giorno di scuola per tanti ma non per tutti. Sindaci pd(guarda caso in terra di De Luca) chiudono ancor prima di aprir… - QualeFuturo : RT @roxsasso: Oggi 1°giorno di scuola per tanti ma non per tutti. Sindaci pd(guarda caso in terra di De Luca) chiudono ancor prima di aprir… - orsettoharibo_ : Domani secondo giorno per me perché anche se in Campania si comincia il 13 la mia scuola deve sempre farsi riconoscere - Patty_Rose_L : RT @roxsasso: Oggi 1°giorno di scuola per tanti ma non per tutti. Sindaci pd(guarda caso in terra di De Luca) chiudono ancor prima di aprir… -