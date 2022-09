Calcio: Serie A, Empoli-Roma 1-1 alla fine del primo tempo (Di lunedì 12 settembre 2022) Empoli, 12 set. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Empoli-Roma, posticipo della sesta giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Castellani' della città toscana. Al vantaggio degli ospiti con Dybala al 17', risponde Bandinelli al 44'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022), 12 set. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 ildi, posticipo della sesta giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Castellani' della città toscana. Al vantaggio degli ospiti con Dybala al 17', risponde Bandinelli al 44'.

