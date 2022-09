Calcio, Roma, posticipo contro l’Empoli, dubbi formazione (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, posticipo contro l’Empoli, dubbi formazione. Out Karsdorp e Zalewski. Forse Camara dall’inizio: problemi dunque per lo Special One nell’ambito della scelta dell’undici di partenza tramite il quale affrontare una delle sfide che, in questo sprint iniziale di stagione, va a esser considerata dai più come uno dei principali e cruciali snodi tramite cui studiare e soppesare le reali ambizioni dei giallorossi. Se i rientri di Zaniolo e Abraham offrono più scelte in attacco, Mourinho ha infatti problemi sulle fasce. Oltre Kumbulla ed El Shaarawy non sono partiti Karsdorp e Zalewski, e sugli esterni dentro Celik e Spinazzola sono scelte obbligate, con il nazionale azzurro che non sta attraversando un grande momento di forma. L’altra alternativa del ruolo è Vina visto che anche El ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 settembre 2022). Out Karsdorp e Zalewski. Forse Camara dall’inizio: problemi dunque per lo Special One nell’ambito della scelta dell’undici di partenza tramite il quale affrontare una delle sfide che, in questo sprint iniziale di stagione, va a esser considerata dai più come uno dei principali e cruciali snodi tramite cui studiare e soppesare le reali ambizioni dei giallorossi. Se i rientri di Zaniolo e Abraham offrono più scelte in attacco, Mourinho ha infatti problemi sulle fasce. Oltre Kumbulla ed El Shaarawy non sono partiti Karsdorp e Zalewski, e sugli esterni dentro Celik e Spinazzola sono scelte obbligate, con il nazionale azzurro che non sta attraversando un grande momento di forma. L’altra alternativa del ruolo è Vina visto che anche El ...

OfficialASRoma : CALCIO D'INIZIO! DAJE ROMA DAJE! ???? #UdineseRoma - AliprandiJacopo : ?? ?? La Roma è partita per la Bulgaria senza #Abraham e #Karsdorp, rimasti a Trigoria. #ASRoma #LudogoretsRoma… - Giamiii : RT @francescoceccot: L'unica cosa positiva del 'momento var': i giocatori della Juve che si compattano e vanno a rispondere a tutto e tutti… - DivinoPonchiaz : @farcelamai @chiaravillage Penso che il Poopone abbia sottovalutato il fatto che, a Roma, un’intervista come quella… - FreddieTee : RT @ANDREAESCIT: Non commenterò il fatto che MammaRai trasmetterà 64 (SESSANTAQUATTRO, sei-quattro) partite di calcio di un mondiale in cui… -