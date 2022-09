Ascolti tv domenica 11 settembre 2022: Mondiali Pallavolo (finale Italia-Polonia), Harriet, Non è l’arena, dati Auditel e share (Di lunedì 12 settembre 2022) Ascolti Tv domenica 11 settembre 2022. La domenica, come sempre, è stata ‘ricca’ sul fronte televisivo. Tra programmi, serie tv, trasmissioni. Ma cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive Italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina. dati di ascolto e share canali Rai domenica sera Partiamo dalla tv pubblica. La finale dei Mondiali di Pallavolo “Polonia-Italia” su Rai 1 conquista .000 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022)Tv11. La, come sempre, è stata ‘ricca’ sul fronte televisivo. Tra programmi, serie tv, trasmissioni. Ma cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisivene. Ti ricordiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la pagina.di ascolto ecanali Raisera Partiamo dalla tv pubblica. Ladeidi” su Rai 1 conquista .000 ...

CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 11 settembre 2022: Mondiali Pallavolo (finale Italia-Polonia), Harriet, Non è l'arena, dati Aud… - streetloveitaly : @_LeChat_Noir Cattelan va bene per la seconda serata Abbiamo già visto come è andata in prima serata La domenica… - CAvondet : @giusepp34193958 Giuseppe, buona domenica. Se ascolti e ponderi bene il Vangelo di oggi, 11 settembre. Trovi la ris… - FeliceSalvati2 : @Baccotvnews @ilvit02 Canale 5 invece propone Lunedì Film midway Martedì rangers-napoli Mercoledì fi Ricomincio… - ZeusMega : Vanessa e Gigi di nuovo sul palco insieme ??, io aspetto ancora la seconda edizione di '20 anni che siamo Italiani'… -