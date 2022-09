“Architetta” | “notaia” e le altre | ora anche la Treccani si adegua alla lingua che cambia

(Di lunedì 12 settembre 2022), medica, soldata, chirurga:presenta il primo ‘Dizionario dellaitaliana’ che lemmatizzale forme femminili di nomi e aggettivi tradizionalmente registrati solo al maschile. L’Istituto della Enciclopedia Italiana abbandona così il ‘vocabolariese’, per fare la ‘cronaca’ di unain continua evoluzione, si fa promotore di inclusività e parità di genere e al tempo stesso riconosce tra i neologismi distanziamento sociale, lockdown, smart-working, dad, infodemia, lavoro agile, reddito di cittadinanza, rider, termoscanner, terrapiattismo e transfobia. L’edizione 2022 de Il Vocabolario, si spiega, è “un progetto ambizioso e rivoluzionario, nel quale tradizione e progresso si fondono per testimoniare i ...

TRENTO ., medica, soldata: la parità di genere entra per la prima volta nel dizionario della lingua italiana . Treccani con la sua nuova edizione 2022 presenta il primo ' Dizionario della ..., medica, soldata : arriva per Treccani il primo Dizionario della lingua italiana che registra anche le forme femminili di nomi e aggettivi che tradizionalmente si trovano solo al ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Parità di genere, il dizionario Treccani introduce la forma femminile delle professioni ...Le lingue cambiano, mutano continuamente. Le lingue soprattutto riflettono la società in cui vengono utilizzate, spesso in una maniera davvero profonda. In pochi si chiedono perché parole come “ minis ...