"Amore gigante...": Francesca Pascale e Paola Turci, la foto più intima | Guarda (Di lunedì 12 settembre 2022) Oggi, lunedì 12 settembre, è il 58esimo compleanno di Paola Turci, la cantante nonché moglie di Francesca Pascale, la ex di Silvio Berlusconi. E la Pascale, ormai da tempo, sul suo profilo Instagram di fatto fa campagna elettorale permanente: attacchi contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini senza soluzione di continuità. Qualche tempo fa, la Pascale era arrivata al punto di "minacciare" l'addio all'Italia nel caso in cui il centrodestra dovesse vincere le prossime elezioni del 25 settembre, circostanza che ad oggi appare assai probabile. Staremo a vedere se Francesca darà seguito a questo suo proposito. Ma oggi, lunedì 12 settembre, sul profilo Instagram della Pascale trova diritto di cittadinanza una piccola "deroga" all'attività politica. Nelle ...

